III Международный благотворительный fashion-марафон «От сердца к сердцу» состоялся в торговой галерее «Модный сезон» 27 апреля, сообщают организаторы.

В этот вечер светская Москва рукоплескала талантливым гостям из мира детства и юным участникам, которые презентовали свои успехи и блистали на подиуме в компании звезд.

Международный fashion-марафон «От сердца к сердцу» - ежегодный праздник для всей семьи с участием юных делегатов модельных агентств со всей России, а также из Болгарии, Белоруссии, Грузии, Израиля, Украины. В течение оригинального шоу-показа, поставленного профессиональными режиссерами, 120 участников от 3-х до 18-ти лет представили актуальные коллекции мировых и российских премиальных брендов одежды, тренды наступившего сезона в детской и подростковой моде и продемонстрировали свои навыки моделей и артистов.

В марафоне приняли участие более 10 известных мировых брендов, а также ведущих российских и зарубежных дизайнеров, большинство из них – завсегдатаи недели высокой моды. Открыл fashion-серию популярный российский бренд сети супермаркетов «Детский мир», занимающий лидирующие позиции в России на рынке детских товаров.

Ультрамодную коллекцию представила московская школьница, восходящая звезда российской моды, самый молодой дизайнер России Masha Kraft, уже завоевавшая солидный пул клиентов авторскими принтами, модными тканями и фасонами. Девушка в этот день отмечала свой день рождения и получила от участниц и участников показа красивый и вкусный торт. Украсили показ юная актриса испанского происхождения Луиза-Габриэлла Бровина и победительница Национального «Детского Евровидения 2016» Софья Фисенко.

Дизайнер Kристина Кибовская (Kibovskaya) привезла из Крыма свою коллекцию «Сон в зимнюю ночь», посвященную девичьей мечте – стать королевой. В дебютном для себя показе приняли участие Роза и Алиса Кабановы – супруга и дочь солиста группы «Корни» Алексея Кабанова.

Участники презентовали бренды Dior, Burberry, Gucci, Armani, Dolce&Gabbana, Moncler. Monnalisa, GF Ferre, Ferrari, John Galliano, Diesel от крупнейшей сети салонов по всей России «Кенгуру».

Актуальные тенденции наступившего сезона на подиуме также предъявили: один из мировых лидеров по производству детской одежды в сегменте luxury MonnaLisa; особенные образы для особенных событий от бренда ONA; испанский бренд Miranda, сумевший сохранить традиции утонченного, изысканного дизайна в детской одежде. Шикарные бальные платья для маленьких принцесс подготовила дизайнер Ирина Шарлау, показ которой завершала Елена Борщева со старшей дочерью Мартой, уже имеющей опыт показов на неделях моды.

Марка одежды для всей семьи и для разных категорий людей Modis представила новую детскую коллекцию. Дизайнеры сосредоточили свое внимание на круизной тематике, акцентируя на горизонтальной полоске с морской символикой, а также заглянули в тропики, добавив цвета в принтах и красок. Причем полное погружение в детство обеспечено как детям, так и их родителям - при желании можно с легкостью создать идеальный family-look. Это доказал солист группы «Корни» Александр Бердников, который прошелся по подиуму с детьми Миланой и Марселем.

Гости познакомились с весенне-летней коллекцией Дома детской моды Stilnyashka, которая сочетает непосредственность и продуманный дизайн, сказочную атмосферу и модные тренды. Звездами показа стали: Роза и Алиса Кабановы, дети Александра Бердникова – Милана и Марсель.

Продолжил fashion-серию показ от студии домашних костюмов и пижам Time4family. Домашняя одежда из натуральных тканей выполнена в стиле family-look. Специальными гостями показа стали актриса Глафира Тарханова, победитель проекта «Танцы» на ТНТ Ильшат Шабаев, исполнивший с детьми хит «Душа танцует».

Новую весенне-летнюю коллекцию показал молодой, но уже успешный российский бренд одежды T-Skirt. В коллекции - романтичные силуэты, универсальные базовые вещи, нежные элементы и уникальный крой.

Романтику в показы также привнес израильская дизайнер с мировым именем Michal Negrin. Бренд представил коллекцию одежды и украшений Весна-Лето 2017 Summer Reflections (Летнее отражение). Приглашенной звездой показа стала телеведущая Мария Тетерлева.

Кульминацией марафона стал показ весенне-летней коллекции Flying Butterfly Collection от Stasia&Stasia дизайнера Анастасии Мишиной. Показ стал самым звездным по количеству участвующих медийных персон: группа «Корни» (Алексей Кабанов с супругой Розой и дочерью Алисой и Александр Бердников с детьми Миланой и Марселем), певица Лоя, певица Маниша с дочерью Каролиной, Ирина Сашина с дочерью Марийкой (2,5 года), ставшей с дочуркой Алексея Кабанова самой юной участницей дефиле, которое, кстати, прошло под живое выступление певицы Букатара.

В луки дизайнеров показа в поддержку марафона оделись и именитые гости - режиссер Валерия Гай Германика, певица Юля Волкова с дочерью Викторией и сыном Самиром, звезда лейбла Black Star Клава Кока, звезда сериала «Молодежка» Влад Канопка, актриса сериала «Салам Масква» Екатерина Директоренко с сыновьями. Дмитрий Дибров прибыл на праздник с супругой Полиной Дибровой и сыном Александром в числе последних, но произвел настоящий фурор, которого ждали не только дети, но еще больше их родители, особенно ростовчане. Душой марафона стала актриса кино и телевидения Жанна Эппле, а голосом – София Милова, принявшие эстафету от мужественного «Кадета» Кирилла Емельянова.

Организаторы марафона – продюсерский центр по работе с детьми Art&Fashion и агентство BestCoGroup. Президентом марафона в этом году выбрана Татьяна Праскова – организатор всероссийских детских конкурсов, в том числе «Мини Мисс и Мини Мистер Россия», «Гордость Нации», World Championship of Performing Arts в Голливуде.

Главный титул увезла с собой участница из Омска. Лицом III Международного fashion-марафона #Отсердцаксердцу стала Эмилия Аристова (агентство Татьяны Зарубиной, г. Омск). Победительница получила главный приз – заветную корону проекта, стильную фотосессию в глянцевом журнале Clio Fashion Magazine, а также путевку на участие в неделе Высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week (35-й сезон, осень 2017).

Все участники получили памятные дипломы и были отмечены поощрительными призами от партнеров марафона.

Fashion-марафон носит благотворительную направленность. В этом году часть вырученных денежных средств, а также подарки от партнеров отправились детям непризнанной Луганской Народной Республики, где уже в июне пройдет преемник события – Fashion-марафон #Отсердцаксердцу в Луганске. Каждый участник столичного Марафона смог внести собственную лепту, передав детям ЛНР и ДНР игрушки, книжки и сопроводив свой подарок памятной открыткой, сделанной своими руками. Инициатором продолжения марафона стал журнал Clio Fashion Magazine, который выпускается на территории России и Донецкой территории, в лице главного редактора Ирины Шацкой и регионального менеджера журнала на территории Луганска Евгении Семеновой. Моделям из Донецка свои лучшие платья подарили: дизайнеры Кристина Кибовская и Ирина Шарлау, туники из кожи и замши от бренда ONA дизайнера Надежды Осадчей, пижамки от студии Time4Family. Персональные подарки звездам вручили партнеры марафона.

Фотографии предоставлены организаторами.