Имидж-уикенд Business Style Camp состоялся в выставочном пространстве «Art Коробка» 21-22 октября, сообщают организаторы.

Перед началом основной программы 21 октября в 13:30 состоялся перформанс с участием моделей агентства Elimod model management на тему «Выйди из тени — стань брендом имени себя». Модели продемонстрировали стандартный офисный стиль и заканчивали дефиле в интерьере салона Milano Home Concept. В стилизации съемок был задействован бренд эксклюзивного постельного белья Belan, принадлежащий Елене Белан (сестре Димы Билана).

В выставочном пространстве «Art Коробка» в течение двух дней участники побывали в светящихся кубах на консультациях стилистов, мужчины — воспользовались услугами барберов Old Boy, а женщины — сделали укладку у стилиста Four Reasons и макияж у визажистов «Л’Этуаль sélection». На входе при участии компании «Бизнес Фото» была организована зона для съемки деловых портретов. Фотографировал посетителей мастер портрета Сергей Грачев.

Двухдневный «лагерь стиля» открылся дискуссией о влиянии внешнего вида на карьеру. Модератор дискуссии Александра Руцких, автор и организатор Business Style Camp, руководитель компании «Обjектив Lab» в своем приветствии отметила, что мероприятие посвящено не столько дресс-коду, сколько поиску своего делового стиля и привела в пример черную водолазку Стива Джобса, которая уже вошла в историю деловой моды.

Спикерами дискуссии выступили стилисты и представители бизнеса, они обсудили требования к внешнему виду сотрудников в зависимости от должности и сферы деятельности. Татьяна Меньшова, заместитель директора департамента персонала ПАО АКБ «Связь-Банк», высказалась против ношения в офисе балеток и кед, другие эксперты и публика горячо ее поддержали.

Дмитрий Юрин, мужской стилист-имиджмейкер, владелец ателье по эксклюзивному пошиву мужской одежды отметил, что любой человек, надевший качественный дорогой костюм, сразу начинает чувствовать и вести себя по-другому, вызвав этим оживленную полемику. Татьяна Канонерова, эксперт карьерного направления HeadHunter, призывала быть более гибкими и «играть» с одеждой, в зависимости от цели и состава участников переговоров, но, в то же время, отметила, что неформальный стиль может стать реальной преградой для продвижения по карьерной лестнице.

Зоной притяжения стал «Сканер внешности» — 4 светящихся куба, в которых мужские и женские стилисты консультировали участников, заполняя «Метрические карты внешности» с рекомендациями по цветам, фасонам, фактурам, материалам и принтам.

Участники побывали и на других лекциях и мастер-классах о стиле. Стилист, фотограф и спортсменка Анна Антонова провела мастер-класс «Конструктор делового гардероба — конструктор имиджа». Демонстрируя различные свитера, брюки и юбки на базе бренда Uniqlo, Анна просила зрителей описать человека, выбирающего такую одежду, и показывала, как легко можно сменить имидж за счет добавления одного предмета или детали.

На мастер-классе эксперта по психологии стиля Оксаны Дегтярь участники проанализировали, какое впечатление производят друг на друга, затем учились завязывать галстуки со стилистом Ириной Рубио и, «перейдя в online», обновили и подчистили свои профили в соцсетях с Елизаветой Проскуриной, специалистом SMM, основателем проекта «Субъективное мнение».

Практическим навыкам делового макияжа был посвящен воркшоп от Натальи Костиной, ведущего визажиста «Л’Этуаль sélection», состоящий из 6 уроков на различные темы, начиная с того, как правильно выравнивать тон кожи и заканчивая тем, как быстро превратить офисный макияж в вечерний.

В ходе Business Style Camp прошли также двухчасовые шопинг-туры со стилистами на территории ТРЦ «Ривьера», в процессе которых участники смогли не только узнать, какая одежда им больше подходит, но и выбрать ее здесь и сейчас по рекомендациям экспертов.

Завершился Business Style Camp дискуссией о трендах делового стиля 2018, в которой приняли участие стилисты Алина Некипелая, Анна Косулина и Алена Додонова, а также дизайнер, регулярная участница Недели моды в Москве Анастасия Кучугова. Анастасия высказала интересную мысль о том, что нужно выбрать стиль того времени, который вам больше всего идет, будь то 20-е или 70-е, и одеваться в соответствии с ним, потому что 2000-е пока слишком уж хаотичны.

Одна из участниц дискуссии предложила каждому спикеру назвать по три вещи, которые бы они оставили, в случае если от всего остального нужно было бы отказаться. По общему мнению, важнейшей вещью оказалось пальто, что весьма актуально.

Фотографии предоставлены организаторами.