Представители профессионального сообщества подвели итоги Конгресса индустрии детских товаров на пленарном заседании «Стратегия развития ИДТ 2030: формирование нового качества товаров и услуг для инфраструктуры детства», сообщают организаторы.

Конгресс стал первым промышленным форумом, на котором обсуждались подходы к реализации программы Десятилетие детства. За время проведения Конгресса его делегатами и гостями стали свыше 500 человек – производители товаров для детей, представители органов власти, российского и международного экспертных сообществ, профильных ассоциаций, розничных сетей, системы образования. Такой представительный состав участников не случаен. В настоящее время в российской индустрии детских товаров наблюдается положительная динамика развития – на протяжении двух последних лет рынок товаров для детей демонстрирует 5-процентный рост, объемы производства увеличились на 20%, а доля российских товаров на внутреннем рынке приближается к 1/3. Кроме того, активно развиваются такие перспективные направления как производство детских товаров с использованием отечественных анимационных образов и выпуск продукции, ориентированной на экспорт.

В деловую программу Конгресса вошли 16 тематических мероприятий, посвященных наиболее перспективным направлениям развития промышленного производства и продвижения товаров для детей, мерам государственной поддержки производителей, внедрению современных цифровых технологий, развитию выпуска игрушек для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, использованию всемирного успеха российских анимационных брендов как локомотива для выпуска лицензионной продукции с образами, экспорту продукции, использованию потенциала новых медиа и современных цифровых сервисов.

Спикерами итогового пленарного заседания стали: заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Батышева, генеральный директор ООО «Ноль плюс медиа» Александр Саблуков, Президент «Ассоциации предприятий индустрии детских товаров» Антонина Цицулина, президент «Ассоциации участников рынка артиндустрии» Ирина Егорова, исполнительный директор «Ассоциации анимационного кино» Ирина Мастусова. Модератором заседания выступил Директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Колобов.

Обращаясь к участникам итогового пленарного заседания Конгресса Гульназ Кадырова отметила большую и плодотворную работу, способствующую сближению всех участников рынка и положительно сказывающуюся на развитии индустрии.

Также в рамках итогового пленарного заседания состоялись торжественные церемонии награждения 10 компаний, вошедших в Тор-10 конкурса-рейтинга «Сделано для детства» и финалистов Всероссийского чемпионата по решению управленческих задач в сфере индустрии детских товаров среди студентов вузов. Гульназ Кадырова поздравила победителей и вручила им почетные награды.

Конгресс – главное событие года в индустрии детских товаров, которое проводится в целях консолидации усилий предпринимательского сообщества, развития сотрудничества федеральных и региональных органов государственной власти с бизнес-сообществом, а также оказания содействия профильным ассоциациям в создании социально ориентированной индустрии детских товаров Российской Федерации. В этом году Конгресс проходил на площадке выставки «Мир детства», где на площади более 16 тыс. кв.м. свыше 500 экспонентов представляют свою продукцию.

Фотография предоставлена организаторами.