Тематическая ярмарка была приурочена к особенному для мусульман всего мира месяцу — Рамадану, сообщают организаторы.

Событие посетили более 10 000 гостей. Их ждали корнеры от 50-ти компаний и брендов со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Махачкала, Грозный, Магас) и даже из других стран (ОАЭ, Египет, Турция, Великобритания, Марокко, Узбекистан, Киргизия, Бельгия, Cудан, Саудовская Аравия, Катар, Сирия).

13 и 14 мая посетители Wandi Ramadan Bazar смогли приобрести товары оригинальных брендов, познакомиться с основателями компаний-участников, упаковать все приобретенные на маркете подарки, а также поесть на фуд-корте в патио-дворике.

Организаторы отмечают, что этот маркет, как и другие проекты Wandi Group, рассчитаны не только на мусульман, они адресованы самой широкой аудитории.

Наталья Нармин Ичаева, со-основатель Wandi Group, идейный вдохновитель Wandi Bazar: «Wandi Ramadan Bazar — это трепетное ожидание любимого времени в году, предвкушение наилучшего месяца и ощущение абсолютного счастья от его приближения… И мы приглашаем всех, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, разделить с нами эту особенную атмосферу! Наша религия, Ислам — религия мира, любви и милосердия.Распространение любви, красоты и добра является неотъемлемой ее частью… За 5 лет проведения наших маркетов мы доказали, что Москва – добрая, гостеприимная, уютная, теплая, потому что люди, которые в ней живут, именно такие.И все страхи о неприятии или ненависти на религиозной или национальной почве – надуманы.Это становится очевидно, когда мы собираем всех вместе на маркетах. С помощью участников Wandi Bazar мы стремимся продемонстрировать широкой аудитории живую и реальную картину образа жизни современного мусульманина, обогатить мировоззрение каждого из гостей маркета, вдохновить и удивить, разрушить обывательские шаблоны восприятия и сокрушить несправедливые стереотипы».

В этом году на предпраздничном маркете было представлено многообразие интересных товаров:

— лимитированные коллекции дизайнерской одежды, оригинальных ювелирных украшений, аксессуаров ручной работы, созданных специально к предпраздничному маркету от брендов и марок со всего мира: Aset, Araphanovi, Jamila Style, Ismanova, Sabr, By Shafi, Mado, 1001 Abayas, Golovkova, Cover и Asia Bareeva, Jannat Namaz Dress, Fatima Ramazanova, LeiLaly, Emirates Crown, Inna Daur, Safia, Gunel Hussain, Mayralla, Chubaruk, Huwa Man;

— нишевые марки натуральной косметики с акцентом на эко- и био-тренды из Казани, Москвы, Марокко, Грозного, Махачкалы, Тайланда: «Камали», Shik Halal, Agadir Beauty, Way Saba и «Секрет Горянки», Safe All;

— гастрономические подарки, изысканные лакомства, вкусные деликатесы и финики из Саудовской Аравии от Bateel; душистый горный мед или воздушный крем-мед, грецкие орехи и ягоды от Mounty Food; авторские десерты от кондитерской Sweets&Dreams; сыры и молочные продукты из Приэльбрусья от Нальчискского Молочного Комбината и их премиальной марки «Чабан»; пряный гречишный чай Nature’s Own Factory, кофе и рахат-лукум от Cezve Coffe, арабские сладости от Noor;

— коллекция драгоценных парфюмов и ароматов для дома из самого сердца Саудовской Аравии от мульти-брендового корнера Taifi Perfumes;

— молодой проект Albustan выступил с дебютной коллекцией молитвенных ковриков «Мечети России» с авторским дизайном и выполненный из благородных материалов: атлас, бархат, шелк, хлопок, вышивка золотой нитью, плотный подклад, кружево;

— на мультиибрендовом корнере BabyBoom гости маркета смогли найти подарки для самых маленьких: аксессуары от Pati Osman, пинетки и пряничные наборы от Boobochka, конвертики для младенцев с дизайнерскими принтами от Juju Mama, подушки для беременных и текстиль для детских кроваток от Sonya Family, игрушки ручной работы от Amuzing Felt, Igrushki Baushki, Sami Toys, этнические слинги и слюнявчики от Dialikah Marternity;

— молодой креативный проект Malina Project презентовал оригинальный обучающе-игровой набор для детей Ramadan Challenge: красочный календарь с заданиями и познавательная игра одновременно;

— на корнере Gifts Giving можно было упаковать уже приобретенные подарки, а также найти оригинальные открытки ручной работы, эксклюзивные подарочные наборы, сувениры, книги и редкие вещицы;

— Djamusi – проект, создающий оригинальные подарочные наборы для мусульман, каждый из которых собран и упакован вручную. В подарочные наборы входят полезные книги, миски, платья и коврики для намаза, палантины и открытки;

— Rainbow Qurans —компания, выпускающая мусхафы. Мусхаф — это книга, в которой записан Коран. На предпраздничном майском маркете гостей ждала вся коллекция радужных мусхафов и специально созданные к маркету подарочные наборы.

Wandi Bazar — это один из ключевых проектов компании Wandi Group, объединяющий индустрию muslim lifestyle в самом центре Москвы. Это первый в России и самый масштабный проект концептуальных маркетов данной направленности, традиционно проходящий в знаковых местах столицы.

Фотографии предоставлены организаторами.