В Галерее искусств Зураба Церетели 11 апреля состоялся Московский полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», сообщают организаторы.

На сегодняшний день отборочные туры конкурса «Русский силуэт» уже прошли в Баку, Бишкеке, Вильнюсе, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Курске, Минске, Риге и других городах. И отбор претендентов на звание будущего законодателя моды продолжается.

В Москве заявки на участие подали около 500 студентов и выпускников учебных учреждений в возрасте до 30 лет. На первом этапе отбора конкурсанты представляли эскизы своих коллекций и фотографии готовых нарядов. Вторым испытанием стал показ коллекций «на вешалке». Модельеры, чьи работы заинтересовали членов комиссии, в состав которой вошли преподаватели ведущих профильных университетов Москвы, были приглашены продемонстрировать свои коллекции взыскательному вкусу жюри на полуфинале. В этот вечер работы конкурсантов оценивали Татьяна Михалкова, председатель жюри, Президент Благотворительного фонда «Русский силуэт», член-корреспондент Российской академии художеств; Александр Митрошенков, учредитель фонда, президент Трансконтинентальной Медиа Компании; Джемал Махмудов, дизайнер, основатель бренда MD Makhmudov Djemal; Валерий Савельевич Белгородский, ректор Московского государственного университета дизайна и технологии, вице-президент Национальной Академии индустрии моды; Алексей Коробейников, дизайнер, стилист проекта «Ты — супермодель»; Марина Дэмченко, редактор журнала Fashion Collection; Сергей Щелухин, фотограф; Антон Алфер, основатель порталов Moda.Ru, Fashion.Ru; Алексей Власов, дизайнер; Владимир Зубец, дизайнер; Наталия Козлова, международный обозреватель и историк моды; Сергей Сысоев, cоздатель бренда Sergey Sysoev и второй линии марки Sysoev, член Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте России. Гостем мероприятия и строгим судьей стал художник-модельер Вячеслав Зайцев. Также показ посетили белорусская актриса Алеса Качер и актриса театра и кино Марина Орлова. Зураб Церетели, хозяин предоставленного подиума, знаменитый живописец и скульптор, пришел поддержать художников, которые делают свои первые в шаги в fashion-индустрии.

Открывая показ, Татьяна Михалкова отметила, что Благотворительному фонду уже 20 лет: «Все это время победители нашего конкурса стажируются в ведущих зарубежных и российских домах моды, проходят обучение в престижных институтах, участвуют в профессиональных показах и выставках. Многие из них успешно развивают собственные бренды, в том числе те, кто сегодня сидит в жюри. Хочется заметить, что московский полуфинал всегда вызывает наибольшее волнение. Здесь больше специализированных вузов, чем в других городах, больше возможностей для искусства, но и требования к участникам тоже жестче».

На подиум в этот вечер вышли 38 начинающих дизайнеров. По условиям конкурса каждый из них представил 5 моделей. По итогам показа жюри выбрало шесть дизайнеров, которые в октябре представят свои коллекции на финальном гала-шоу в Гостином дворе: Светлана Любимова с коллекцией «Скрипка и немножко нежно», Елена Сохацкая с коллекцией Prosto Fusion, Михаил Манаков с коллекцией «Революция XX», Алексей Михайлов с коллекцией «Пешком по асфальту», Джавгарат Айдиева с коллекцией «Обернись» и Антон Голуб с коллекцией «Внутри и снаружи». Также начинающим модельерам предоставят возможность блеснуть своими коллекциями на Московском международном кинофестивале.

Однако и другим полуфиналистам члены жюри приготовили подарки. Специальные призы – стажировку в журнале Fashion Collection, участие в выставке моды на ВДНХ «Сто лет революции»; поездку на фестиваль «Мельница моды» в Минске; сертификаты на размещение рекламы на портале Moda.Ru; имиджевую съемку в студии; право на размещение статьи в журнале Fashion HIT – вручили тем участникам, которые покорили сердца жюри своим талантом.

Фотографии предоставлены организаторами.