Второй просмотр работ участников открытого творческого конкурса на проектирование монумента погибшим журналистам, который будет установлен в сквере у кинотеатра «Художественный», состоялся 6 декабря, в центральном Доме журналиста, сообщают организаторы.

Организаторами открытого творческого конкурса на проектирование монумента погибшим журналистам выступают Союз журналистов и Союз дизайнеров Москвы.

Видео предоставлено организаторами.