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В Москве прошел второй просмотр работ участников конкурса на проектирование монумента погибшим журналистам

16.12.2016  17:51

Второй просмотр работ участников открытого творческого конкурса на проектирование монумента погибшим журналистам, который будет установлен в сквере у кинотеатра «Художественный», состоялся 6 декабря, в центральном Доме журналиста, сообщают организаторы.

Организаторами открытого творческого конкурса на проектирование монумента погибшим журналистам выступают Союз журналистов и Союз дизайнеров Москвы.

Видео предоставлено организаторами.

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