Мастера со всей России и стран СНГ представили свои работы на ярмарке Art Flection, которая состоялась 5 и 6 августа в выставочном зале Amber Plaza, сообщают организаторы.

На прилавках Art Flection гостей ждал широкий выбор по-настоящему уникальных изделий: куклы и детские игрушки, картины и скульптуры молодых художников, необычные сувениры ручной работы, дизайнерская одежда и украшения. В этом сезоне большое внимание уделили обустройству дома и интерьера, а также штучным эксклюзивным работам, которые были интересны ценителям и коллекционерам. Многие мастера участвовали в ярмарке уже не первый год и готовили коллекции специально для ArtFlection.

«Сейчас в коллегии проекта Art Flection состоит 15 мастеров, каждый из которых разбирается в определенном виде творчества. Это помогает более объективно принимать решения и давать профессиональные оценки работам самых разных жанров», - отмечают организаторы выставки

Отметим, ярмарка Art Flection регулярно проходит 4 раза в год.

Фотография предоставлена организаторами.