19.05.2017 06:59

Согласно данным компании JLL, доля вакантных площадей в стрит-ритейле Москвы снизилась до 8,4%, приблизившись к показателю начала 2014 года.

По оценке экспертов компании JLL, в первом квартале 2017 года доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы продолжила сокращаться и составила 8,4%, что на 1,2 п.п. ниже уровня конца 2016 года и на 4,1 п.п. показателя первых трех месяцев прошлого года.

Новые арендаторы появлялись на всех анализируемых улицах, лучшую динамику заполняемости продемонстрировали Большая Дмитровка, Мясницкая и Пятницкая.

Рост спроса со стороны сегмента «красота и здоровье» на центральных торговых улицах, в то же время общепит удерживает лидерство.

Тенденция к уменьшению объема вакантных площадей продолжается уже на протяжении четырех кварталов. Наблюдается постепенное заполнение освободившихся в кризисный период помещений, и вакантность уже приблизилась к показателю начала 2014 года.

Как объяснила Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве, улучшение потребительских настроений позитивно отражается на динамике розничного товарооборота, что, в свою очередь, влияет на заполняемость центральных торговых улиц.