ИА «РИА Мода» публикует официальный пресс-релиз рекламно-информационной службы ООО «РЛП-Ярмарка» — одного из организаторов 48-ой федеральной ярмарки «Текстильлегпром» и 48-ой международной ярмарки «Кожа — Обувь — Меха — Технология», которые пройдут с 14 по 17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ.

Главная оптовая площадка является масштабной презентацией основных направлений и специализаций рынка текстильной и легкой промышленности и смежных производств. В течение четырех выставочных дней специалисты ритейла и производства смогут ознакомиться с уникальной тематической экспозицией, участниками которой станут около 2 000 компаний из 28 стран – производители и поставщики сырья, полуфабрикатов, комплектующих материалов, фурнитуры, оборудования, готовой продукции.

«Текстильлегпром» как базовый форум легкой промышленности более двадцати лет пропагандирует успешный опыт отечественных предприятий и решает задачи формирования внутреннего рынка страны конкурентной продукцией национальных производителей. Выставочный проект в качестве ключевого участника входит в Программу по развитию отечественной легкой промышленности на федеральном и региональном уровнях «Российская мода».

Следуя своему девизу «Российскому рынку – отечественные товары», предстоящие ярмарки будут широко демонстрировать достижения отечественных производителей, поскольку две трети экспонентов форума составят национальные участники. Выставочные мероприятия обеспечат производителям непосредственное взаимодействие с конечными потребителями и создадут максимум условий для укрепления рыночных позиций, что имеет особое значение в рамках реализации государственной программы по импортозамещению.

Обширная экспозиция полностью займет выставочный ресурс 69 и 75 павильонов общей площадью 40 000 кв. метров. В 10 тематических Салонах примут участие ведущие российские компании и зарубежные партнеры - Truvor, Village, «Александрия», «Сударь», «Пеплос», «Валенти», «Аврора», Kristy, Diboni, YKK, «Петромикс», Свердловский камвольный комбинат, «Стимул-21», «Сурия Фабрикс», «Леникс», Pontetorto, «Черемушки», «Валерия Линджерие», Lauma Fabrics, Arta-F, «Олла», «8 Марта», «Эйс», «Гласиер», «Текра», «Авалон», НТО «Косалт», «Веллтекс», «Гербер Технолоджи Солюшенс», «Тажима Сервис», «Ат Десайн», «Трансметалл» и многие другие.

· Павильон 69:

o Салон одежды и головных уборов

o Салон фурнитуры, текстиля и комплектующих материалов для одежды

o Салон меха

· Павильон 75 «А»:

o Салон белья

o Детский салон

o Салон трикотажа

o Салон оборудования и технологий для текстильной и легкой промышленности

· Павильон 75 «В», «С»:

o Салон текстиля и аксессуаров для производства одежды

o Салон технического текстиля, нетканых материалов, защитной одежды и сырьевых ресурсов

o Салон декоративных тканей, домашнего текстиля и интерьера

Международная оптовая ярмарка «Кожа-Обувь-Меха-Технология» (павильон 69) дополнит ассортиментный ряд новинками кожевенно-обувной и меховой индустрии. Промышленные и торговые компании представят одежду и головные уборы из кожи и меха, обувь, кожевенный и меховой полуфабрикат, кожгалантерею, комплектующие для производства изделий из кожи, технологическое оборудование и химические материалы.

В числе экспонентов – «Парижская коммуна», «Вахруши-Юфть», «Эластокам», «Вяземское кожевенное производство», Серпуховский кожзавод «Труд», «Уралкожа», «Тавро», Талдомский кожевенный завод, Бобруйский кожевенный комбинат, NAKRO, МСУ, «Зетформ», «Класс», «Грамос», «Арманд групп», «Рикпром», «Десмос», «Шебекинская индустриальная химия».

В рамках ярмарки Российский Союз Кожевников и Обувщиков совместно с ПАО «Рослегпром» проведет совещание кожевенно-обувного бизнеса по итогам работы отрасли в 2016 году. Благодаря деятельности Союза, в прошедшем году удалось достичь определенных успехов в защите интересов отрасли и добиться положительной динамики ее развития.

Участники обсудят проблемы и перспективы деятельности предприятий в текущем году, работу АНО «Российская система качества» в 2016 году и планы на предстоящий период, субсидирование предприятий легкой промышленности и другие вопросы. В совещании примут участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, АНО «Роскачество», отраслевых объединений, руководители производственных компаний-экспонентов выставочного форума.

В Деловой программе «Текстильлегпром» предусмотрены мероприятия, адресованные производителям fashion-индустрии, закупщикам, дизайнерам и другим специалистам. Будут затронуты актуальные темы бизнеса и маркетинга в условиях быстро меняющихся информационных, коммуникационных и инновационных технологий. Обучающие семинары, мастер-классы, презентации проведут лучшие специалисты в области прогнозирования тенденций моды, оптовых и розничных продаж и высоких компьютерных технологий.

Практик и аналитик моды Андрей Бурматиков презентует визуальные образы трендов в моде сезона «весна-лето 2018» и рассмотрит их особенности на семинарах «Коммерческие направления в тенденциях женской, мужской и детской моды сезона «весна-лето 2018». Особое внимание будет уделено коммерчески ориентированным трендам предстоящего сезона, на которых следует строить бизнес. Fashion-компании смогут выбрать соответствующий набор трендов и определить их сезонную последовательность.

Наталья Чиненова, ведущий специалист российского ритейла и консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group проведет авторские мастер-классы по актуальным темам: необходимость внедрения технологий эффективных оптовых продаж и грамотное управление розничными продажами. Эксперт представит аналитику состояния оптового и розничного рынка продаж, предпосылок роста продаж в этом году, расскажет о качественно новом взаимодействии производителей, оптовиков и розничных торговцев.

Вебинары с анонсами предстоящих семинаров можно посмотреть на официальном канале Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHoyUZfG-5TpK6gIfRuoM2g.

Мастер-класс «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» ответит на вопросы – как связать производственный цикл с потребностями опта, как внедрить технологии оптовых продаж в каждой конкретной компании и увеличить продажи.

Мастер-класс «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» поможет понять, чего же конкретно хочет покупатель, как выявить, за что потребители «голосуют» рублем и почему товары не продаются так хорошо, как было запланировано. Участники семинаров и мастер-классов получат полную презентацию мероприятий на электронном носителе информации.

Семинар «САПР «Грация» - новый уровень автоматизации проектирования и производства одежды» подготовлен коммерческим директором Научно-производственного объединения «Грация» Андреем Ещенко. Сегодня успех и развитие предприятия напрямую связаны с использованием компьютерных технологий и САПР. Эффективная САПР «Грация» является универсальной системой и осуществляет комплексную автоматизацию производства, причем не только процессы подготовки производства, но и процессы учета, планирования и управления.

Рекламная кампания предстоящих ярмарок осуществляется на радио, ТВ, в Интернете, отраслевых изданиях и на наружных рекламных носителях. Информационными партнерами Ярмарок выступают журналы «Ателье», FMD, Модный magazine и PROfashion; информационное агентство «РИА Мода»; интернет-порталы – ModaNews.ru, «Модная Россия», «Российский деловой реестр», «Сарафан24.ру», FashionUnited, Moda24/7, Intermoda.ru, ProCapitali$t, Fashion Education, «Осинка», Творческий lifestyle журнал I like Today.

На сайте организаторов зарегистрировались в качестве посетителей более 27 тысяч специалистов. Торжественная церемония открытия Федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром» и Международной оптовой ярмарки «Кожа-Обувь-Меха-Технология» состоится 14 февраля 2017 года в 15.00 часов в павильоне 75 ВДНХ.

Фотография предоставлена рекламно-информационной службой ООО «РЛП-Ярмарка».