Мероприятие, организованное Русской ассоциацией фешен-индустрии, пройдет с 27 по 31 августа в «Афимолл Сити», сообщает РАФИ.

Главная цель бизнес-платформы – познакомить российских закупщиков с новыми российскими и европейскими брендами.

Мероприятие проходит в формате переговоров с потенциальными клиентами (байерами) и написания заказов по предварительно согласованному таймингу.

Посетители: владельцы и байеры модных магазинов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска и других городов.

Виктория Криворучко (Директор РАФИ) – «Цель РАФИ - развивать отрасль российской модной индустрии! Это не выставка – это платформа, где мы сопровождаем клиентов, как с одной стороны встречи, так и с другой. Успех такого формата всем известен по платформе bee-together.ru и платформу bee-buyer.ru ждет успешное будущее!».

Иллюстрация предоставлена организаторами.