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В Москве состоится первый в этом году Concept Market
21.02.2017 18:27
Фестиваль концептуальной моды Concept Market Spring Session пройдет 5 марта в пространстве клуба Gipsy, сообщают организаторы.
В мероприятии примут участие несколько десятков дизайнеров, работающих над созданием одежды и обуви, стильных аксессуаров, имиджмейкеры, стилисты и визажисты, тату мастера, художники и музыканты.
На маркете будет представлена одежда, обувь, модные аксессуары, ювелирные изделия и много другое.
Помимо покупок, можно будет посетить специальные зоны:
ConceptM представляет следующих дизайнеров: Pirosmani Studio, Lena Karnauhova, Mixed Feelings, Angulo.Moscow, Void Shoes, White Crow, , Naidal, Not My Size, Ki-No Concept, Sandro Sherents, Ttomahouse, Cloudburst, Noelconcept, Woowooki, Ксения Оганесян, Daniil Landar, Daniel Doshe, Dot, YM, Krakatau, Nomadgoba, Sensorium, IshikiI, Curly House и многих других.
После весеннего события Concept Crew начнет подготовку к трехдневному летнему фестивалю Concept Fashion Fest, который пройдет в одном из центральных парков Москвы в начале июня.
Concept Market – это первое в России сообщество, генерирующее мероприятия, направленные на продвижение и развитие индустрии концептуального дизайна. Команда единомышленников проводит мероприятия в городах России.
Фотографии предоставлены организаторами.
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