Фестиваль концептуальной моды Concept Market Spring Session пройдет 5 марта в пространстве клуба Gipsy, сообщают организаторы.

В мероприятии примут участие несколько десятков дизайнеров, работающих над созданием одежды и обуви, стильных аксессуаров, имиджмейкеры, стилисты и визажисты, тату мастера, художники и музыканты.

На маркете будет представлена одежда, обувь, модные аксессуары, ювелирные изделия и много другое.

Помимо покупок, можно будет посетить специальные зоны:

Beautyzone – где работает команда профессиональных стилистов и визажистов от официального партнера мероприятия сделает макияж и прическу совершенно бесплатно всем желающим; также для мужчин в этот денут работать барбер-мастера.

Photozone – тут команда фотографов проводит мини фотосеты в только что купленных нарядах.

Tattoo Conceptzone - здесь будут представлены лучшие тату студии г. Москва.

Vinylpicniczone – новая локация на карте маркета, где можно будет послушать и купить виниловые пластинки различных направлений редкой и электронной музыки.

Kidszone – площадка для детей с развлекательными программами и мастер-классами.

Style Service - на маркете будут работать профессиональные имиджмейкеры, которые помогут гостям разобраться в мире концептуальной моды.

ConceptM представляет следующих дизайнеров: Pirosmani Studio, Lena Karnauhova, Mixed Feelings, Angulo.Moscow, Void Shoes, White Crow, , Naidal, Not My Size, Ki-No Concept, Sandro Sherents, Ttomahouse, Cloudburst, Noelconcept, Woowooki, Ксения Оганесян, Daniil Landar, Daniel Doshe, Dot, YM, Krakatau, Nomadgoba, Sensorium, IshikiI, Curly House и многих других.

После весеннего события Concept Crew начнет подготовку к трехдневному летнему фестивалю Concept Fashion Fest, который пройдет в одном из центральных парков Москвы в начале июня.

Concept Market – это первое в России сообщество, генерирующее мероприятия, направленные на продвижение и развитие индустрии концептуального дизайна. Команда единомышленников проводит мероприятия в городах России.

Фотографии предоставлены организаторами.