Бизнес-проект Art-Business-Moda призван объединить на одной площадке дизайнеров, байеров, владельцев шоу-румов и производств, сообщают организаторы.

Площадка АВМ будет работать в столице 22-23 сентября я 2017 года. Для дизайнеров представится возможность презентовать свой бренд в узкой профессиональной среде, продемонстрировать линию одежды в 20-25 луков на подиуме для байеров и владельцев собственных производств.

Вниманию байеров будут представлены коллекции моделей одежды российских брендов, как широко известных, так и малоизвестных талантливых дизайнеров. Также ожидается приезд гостей из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии и других стран.

Для деловых программ предоставят современные и профессиональные бизнес-площадки, где дизайнеры подробно презентуют свои коллекции для байеров. Мероприятие сфокусировано на деловых контактах в сфере продаж и обеспечения особой подборки линий одежды.

Показ коллекций женской, мужской и детской одежды Pret-a-Porte и Pret-a-Porte De Luxe будет организовано по направлениям: «повседневная одежда», «деловой стиль», «одежда для путешествий», «детская одежда 3-6, 6-9 лет», «подростковая одежда 9-15 лет».

Иллюстрация предоставлена организаторами.