В банкетном зале Place de Paris отеля «Корстон» 27 января объявили обладателей второй премии The Beautiful People Awards, сообщают организаторы.

Премия проходила во второй раз и, по традиции, собрала представителей шоу-бизнеса, индустрии моды и красоты, литературы, кино и спорта. Символом премии стал хрустальный цветок лотоса. Еще в глубокой древности лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов.

Анжелика Агурбаш получила премию в категории «Музыка. За женственность, стиль и красоту» и подарила гостям премии свою новую песню «Я буду жить для тебя».

Елена Шипилова - член Международного Художественного Фонда, лауреат международных конкурсов, основатель модного дома Elena Shipilova получила номинацию в категории «Мода. За философский взгляд и преданность моде».

Певица, автор песен, актриса Наталия Власова презентовала публике свой новый клип «Розовая нежность», за который получила премию The Beautiful People Awards в категории «Музыка. Самая красивая романтическая история в клипе» и порадовала гостей премии своей песней.

Руководитель и основатель центра «Мастерская красоты Майи Тимченко», косметолог, мастер международного класса по перманентному макияжу, Майя Тимченко получила премию в номинации «Красота. За уникальность и профессионализм».

Знаменитый музыкант и благотворитель, народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной филармонии, профессор Юрий Розум получил номинацию «Музыка. За служение музыке».

В этом году легендарная пара фигуристов Наталья Бестемьянова и Андрей Букин отмечает 40-летний юбилей совместной спортивной и творческой деятельности. Они заслуженно получили премию в категории «Спорт и шоу. Самая красивая история на льду».

Нина Чусова - известный театральный режиссер, лауреат многочисленных театральных премий получила премию за мюзикл «Ночь перед Рождеством» по произведению Николая Васильевича Гоголя в категории «Театр и шоу. Красивая рождественская история».

Обладательницей следующей номинации стала певица Варвара. Она получила премию The Beautiful People Awards в категории «Музыка. За самобытный стиль и уникальность». Варвара была так вдохновлена атмосферой вечера, что решила подарить гостям музыкальный экспромт. Выступление «а капелла» было встречено восторгом и громкими аплодисментами публики.

Дмитрий Каманин, основатель студии Kamanin Hollywood Foto, стал победителем в номинации «Фото и видео. За профессионализм и высокие стандарты».

Концептуальный художник Алексей Черемных (Алекс Че) получил номинацию в категории «Новое искусство. За креативный взгляд и новаторство».

Lingerie Fashion Week получил номинацию в категории «Мода и шоу. Революционный fashion-проект года».

Ведущий первой части церемонии Артур Цветков (Артур Арчи) — Теле- и радиоведущий, Член экспертного совета по делам молодежи, Президент Фонда «Здоровая нация» получил номинацию в категории «ТВ и шоу. За харизматичность и целеустремленность».

Артистка, певица, лауреат эстрадно-джазовых фестивалей и телеконкурсов, автор, музыкальный продюсер и ведущая проекта Jazz Parking Анжелика Алферова-Арутюнян получила номинацию в категории «Музыка без границ. За высокий профессионализм и творческий поиск».

Особая номинация премии в категории «Бизнес. Леди индивидуальность и шарм» на премии The Beautiful People Awards была присуждена основательнице компании Korb Mebel – Юлии Корб.

Продюсер, национальный директор и член жюри международных конкурсов, преподаватель дефиле и постановщик шоу-показов Ирэне Эрби получила номинацию в категории «Шоу и красота. За преданность красоте».

Основатель и идейный вдохновитель Ladies' Up Academy Лена Козарь, автор уникальной методики саморазвития и самосовершенствования получила премию в категории «Жизнь. Лучший life-тренер по личностному росту для девушек».

Ведущими мероприятия стали ТВ-ведущий Артур Арчи, актер театра и кино, ТВ-ведущий Вахтанг Беридзе и актриса театра и кино бесподобная Алеса Качер, актер театра и кино, ТВ-ведущий Иван Гришанов и очаровательная Елена Шерипова, первая вице-миссис международного конкурса красоты Queen of the Planet.

Премию The Beautiful People Awards посетили представители политической, бизнес и творческой элиты России, шоу-бизнеса, индустрии моды и красоты, кино и спорта. Среди звездных гостей были замечены Мария Третьякова, Юлия Ковалева, Асмик Геворкян, Анна Калашникова, Анна Грачевская, Эрнесто Марко, Макс Гор, Денис Харламов, Алиса Толкачёва, Евгений Сафронов, Элеонора Амосова, Аннэтс Розенберг-Рудман, Ольга Жук, Мила Романиди, Милена Дайнега, Ирина Баринова, Гения Розен, Элеонора Амосова, Анна Терехова, Юлия Басова, Юлия Шилова, Роман и Елена Жуковы, Дарья Калмыкова и многие другие известные персоны.

Карина Мартиросян, учредитель премии, продюсер, издатель: «Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни и мудрости. Именно с такими пожеланиями я хочу обратиться ко всем номинантам, партнерам и гостям премии The Beautiful People Awards. Все они яркие, талантливые, амбициозные, и, безусловно, меняющие мир вокруг в лучшую сторону. У нашей премии отличный старт и прекрасные друзья, а как говорили мудрецы, хорошее начало – это половина пути! Мы ждем вас вновь на грандиозном мероприятии, которое состоится в январе 2018 года и, по традиции, откроет светский сезон в Москве! Мы также презентуем первый номер журнала «The Beautiful People. Успех. Красота. Развитие» с одной из самых прекрасных актрис современности на обложке, которая станет специальной гостьей премии. Кто она – узнаете совсем скоро… До новых встреч!»

Организаторами премии являются DV Style media agency и мультимедийный проект TheBeautyNews.ru.

Фотографии предоставлены организаторами.