Фестиваль концептуальной моды Concept Market Spring Session прошел 5 марта в пространстве клуба Gipsy, сообщают организаторы.

За день проведения мероприятия маркет посетило более 2500 человек, были выставлены работы более 80 участников и 15 художников.

На маркеты были представлены Pirosmani, 3,14 project, Mixed Feelings, Angulo.Moscow, Void Shoes, White Crow, Sandro Sherents, Ttomahouse, Cloudburst, Noelconcept, Woowooki, Ксения Оганесян, Daniil Landar, Daniel Doshe, DOT, Krakatau, Nomadgoba, Sensorium, IshikiI, CurlyHouse и многих другие российские и не только российские дизайнеры.

В этот раз большое внимание было уделено Gallery zone, на которой были выставлены картины, фотографии и инсталляции московских художников. Свои работы показали талантливые, набирающие популярность представители творческого сообщества, работающие в современных, концептуальных стилях и направлениях, такие как: Наталья Патрик, Юлия Накошная, Татьяна Шашкина, PlatonYurich, Анастасия Прокофьева, Елизавета Неклесса, Елена Алексеева, Регина и Ильдар Арслановы, Милана Ювента, Алина Роенко, Артем Рыскин, Маджа (Каролина Стеклова), Юлия Широкова, Александр Кожухов, Дмитрий Бравичев, Михаил Картон.

По уже сложившейся традиции в отдельную зону был выделен TattooConcept. Здесь работали 9 мастеров из трех известных Московских тату студий, которые делали татуировки и рассказывали о своих работах ценителям этого вида искусства.

На мероприятии работала служба Style Service. Стилисты были готовы помочь в выборе одежды посетителям маркета, проводили для них экскурсии и давали ценные советы по правильному шопингу, помогая сориентироваться в многообразии выбора.

Concept Crew начинает подготовку к трехдневному летнему фестивалю Concept Fashion Fest, который пройдет в одном из центральных парков Москвы в середине июня.

Concept Market – это первое в России сообщество, генерирующее мероприятия, направленные на продвижение и развитие индустрии концептуального дизайна. Команда единомышленников проводит мероприятия в городах России.

Фотографии предоставлены организаторами.