08.11.2017 07:17

Сумма денежных компенсаций за покупку школьной формы в Москве вырастет в два раза и составит порядка десяти тыс. рублей, сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные мэрии столицы.

Тема сейчас обсуждается с многодетными семьями, матерями-одиночками и родителями, воспитывающими детей-инвалидов. «Размер ежемесячных детских пособий для малообеспеченных семей вырастет в два-пять раз. Для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов пособия повышаются в два раза и более. Например, выплаты по уходу за ребенком-инвалидом повышаются с 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц. Выплаты на школьную форму многодетным вырастут с 5 до 10 тыс. рублей», — уточнили в мэрии.

Ранее, напоминают в «Союзформе», мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для властей на первый план в экономике выходит социальная сфера, в бюджете города на 2018 год рост социальных расходов в два раза превышает рост других статей.