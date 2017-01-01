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В Москве выбирают лучшего обладателя компетенции «Технология моды» по стандартам WorldSkills
16.11.2017 08:58
Церемония открытия VI Открытого чемпионата Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills состоялась 14 ноября в Колледже легкой промышленности, сообщает пресс-служба Центрального административного округа г. Москвы.
Восемь конкурсанток из Москвы и Смоленска соревнуются за право выступить на всероссийском этапе WorldSkills в компетенции «Технология моды».
По словам директора колледжа Беллы Киракосян, учреждение готовилось к приему соревнований в течение года, площадка прошла жесткий отбор. Киракосян отметила, что для каждой участницы оборудовали идентичные рабочие места, закупли необходимое оборудование и расходные материалы.
Чемпионат в Колледже легкой промышленности продлится до 17 ноября.
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