04.08.2017 00:02

Компания «Павловопосадская платочная мануфактура» приносит извинение за закрытие двух магазинов в Москве, сообщает пресс-служба фабрики.

В Москве прекратили работу два фирменных магазина «Павловопосадской платочной мануфактуры». Они располагались на улице Азовская, д. 24, корп. 3 и улице Марксистская, д.1, корп.1. Торговые точки прекратили работу 31 июля.

Ближайшие магазины расположены в ТЦ «Варшавский» на станции метро «Варшавская» и в ТЦ «Кожевники», станция метро «Павелецкая», либо на станции метро «Курская» в здании Курского вокзала.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

«Павловопосадская платочная мануфактура» основана в 1795 году. Ежегодно компания выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка и шелка.