XVIII Открытый фестиваль молодых художников и модельеров «НаМОДнение» проходил в Мурманском областном художественном музее 22 и 23 апреля, сообщают организаторы.

Главная задача «НаМОДнения» – найти новые таланты, которые хотят добиться успеха в области моды. Ежегодно они предоставляют на суд зрителей и жюри свои эскизы и коллекции. Лучшие из них получают Гран-при Фестиваля и едут в Москву на Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис».

В этом году в «НаМОДнении» приняли участие 16 творческих коллективов из городов и поселков Мурманской области: Мурманска, Кировска, Колы, Ковдора, Снежногорска, Североморска, Апатитов, Коашвы, Кольского района и Петрозаводска. Правительство Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманское областное общественное отделение Союза художников России и Мурманский областной художественный музей традиционно выступили организаторами фестиваля.

В составе жюри работали: Вера Тугова – руководитель Деловых программ выставочной компании «РЛП-Ярмарка», руководитель Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» и Премии «Мода России»; Никита Духно – живописец, график, дизайнер, член «Союза художников России»; Ольга Евтюкова – искусствовед, заслуженный работник культуры России, директор Мурманского областного художественного музея; Татьяна Калаева — художник-модельер, дизайнер; Валентина Сидорова – руководитель имидж-студии «Элегия»; Александра Гапанович – художник-модельер, дизайнер, обладатель Гран-при фестиваля «НаМОДнение-2004» и Анна По – модельер-конструктор женской одежды, дизайнер, обладатель Гран-при фестиваля «НаМОДнение-2013».

Участников и гостей фестиваля приветствовала заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая и председатель жюри Вера Тугова. Вела мероприятие Юлия Ряшкина («PowerHit Радио»).

Во второй день состоялся Гала-концерт. На этот раз зрители увидели 10 коллекций участников конкурса, которые были отмечены жюри и получили дипломы фестиваля. Кроме них, с показами выступили партнеры фестиваля: творческие коллективы Александры Гапанович и Анны По, сеть салонов оптики «Хорошие очки» и магазин «Пальтишки Беретики». Вели Гала-концерт Юлия Ряшкина и Артем Моисеев («PowerHit Радио»).

Церемонию награждения открыл председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Он поблагодарил организаторов, пожелал творческих успехов участникам фестиваля и вручил Гран-при победителям.

Обладателями Гран-при фестиваля стали:

В конкурсе ART-couture: Мурманский дизайнер Юлия Крисюк с коллекцией «На клеточном уровне».

В конкурсе «Откровение»: Образцовый самодеятельный коллектив модельная студия «Стиль»Муниципального автономного учреждения культуры «Кольский районный Центр культуры» (г. Кола) с коллекцией «Беззаботное детство».

Дипломанты конкурса «Откровение» (для начинающих художников-модельеров до 18 лет):

Номинация «Вовремя»:

I место: Модельная студия «Ирбис»Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр», коллекция «Теплый дождь» (пгт. Мурмаши).

II место: Образцовый детский коллектив Студия моды «Подиум»Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и юношества», коллекция «Гости из будущего» (г. Петрозаводск).

III место: Студия моды «Элегия»Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана», коллекция «Ветер перемен» (г. Апатиты).

Номинация «Пространство»:

I место: Образцовый детский коллектив Студия моды «Подиум» Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и юношества», коллекция «Пайважес» (г. Петрозаводск).

II место: Образцовый детский коллектив Студия моды «Подиум» Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и юношества», коллекция «Морошка» (г. Петрозаводск.)

Номинация «Высокая нота».

III место: Образцовый самодеятельный коллектив модельная студия «Стиль» Муниципального автономного учреждения культуры «Кольский районный Центр культуры», коллекция «Наваждение» (г. Кола).

Дипломанты конкурса ART-couture (для молодых профессиональных дизайнеров одежды до 30 лет):

Номинация «Детская одежда»:

I место: Театр моды «Очарование»Муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества имени А. Бредова, коллекция «Whythey? Пришло наше время!» (г. Мурманск).

Номинация «Культурный диалог»:

I место: Творческий коллектив Мурманского технологического колледжа сервисаГосударственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования, коллекция «На берегу неба» (г. Мурманск)

Дипломанты конкурса «Лучшая графическая работа»:

I место: Эскиз коллекции «Ритмы больших городов», Театр моды «Самосотворение»Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» ЗАТО Александровск (г. Снежногорск).

II место: Эскиз коллекции «На берегу неба», Творческий коллектив Мурманского технологического колледжа сервиса Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования.

Приз зрительских симпатий получила коллекция «Why they? Пришло наше время» театра моды «Очарование» (г. Мурманск).

Специальными дипломами «Лучшая манекенщица» и «Лучший манекенщик» члены жюри отметили Надежду Ловчикову, Ярослава Березина и Романа Чиванова.

Специальным дипломом «За чувство стиля и воплощение тенденций будущей моды» Вера Александровна Тугова отметила коллекцию «Why they? Пришло наше время» театра моды «Очарование», «За целостность и художественную выразительность образа» - коллекция «На клеточном уровне» Юлии Крисюк, «За точность художественного решения и завершенность образов коллекции» - коллекции «Беззаботное детство» модельной студии «Стиль» и «На берегу неба» творческого коллектива Мурманского технологического колледжа сервиса. Авторы этих коллекций приглашены к участию в 39 Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис», который пройдет в Москве 29 августе 2017 года в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром».

«Этот сезон «НаМОДнения» стал поистине знаковым, поскольку Фестиваль представил на удивление сильные, грамотные, профессиональные коллекции. Дизайнеры показали, что, несмотря на молодость, готовы нести ответственность перед потребителем. Они четко понимают, для кого работают, каковы потребности и ценности их клиентов. Дефиле проходило в особой атмосфере, которую создавали картины живописца Сергея Киселева, отличаемые необычной фактурой произведений, колористическими поисками и оригинальными красками», – отметила председатель жюри Вера Тугова.

Фотографии предоставлены организаторами.