Экспозиция Модного дома «Татьяна Парфенова» будет доступна для посетителей музея до 16 апреля, сообщают организаторы.

В рамках открытия выставки, 19 марта, Татьяна Парфенова представила коллекцию «Семнадцать» сезона SS 2017, которая объединила в себе две линии Модного дома – White by Parfionova и Tatyana Parfionova Shoes.

«Семнадцать» – это название-посвящение коллекции линии Дома prêt-à-porter, которая объединяет в себе комфорт и экспериментальный подход в создании кроя и материалов. «Семнадцать» не относится к образу или герою, а отождествляет ощущение и атмосферу стремительного времени, взгляд на авангардную классику 2017 года с футуристическими ассиметричными деталями. Палитры стали и меди, радужные переходы и нежность телесных оттенков. Одежда для комфорта, для активной жизни в городе и за его пределами», - сообщается в пресс-релизе Модного дома.

Татьяна Парфенова — художник и дизайнер. В 1988 году она стала арт-директором «Театра моды», а в 1995 году открыла собственный модный дом на Невском проспекте. Ее первая коллекция получила «Золотую пуговицу», которую дизайнеру вручил председатель жюри Пако Рабанн. Сегодня Татьяна Парфенова — знаменитый российский модельер, постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Каждый год в ее модном доме создаются две сезонные коллекции, а с 2011 года запущена линия Home collection.

Фотографии предоставлены организаторами.