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В Музее Российской академии художеств стартовала выставка Модного дома «Татьяна Парфенова»
20.03.2017 11:13
Показ коллекции pret-a-porter White by Parfionova открыл выставку 19 марта, в день рождения дизайнера, сообщается в пресс-релизе Модного дома.
«Личные впечатления и пристрастия Татьяны Парфеновой всегда отражены в ее коллекциях и произведениях искусства – большая любовь к природе читается в многообразии цветов и представителей фауны, которые изображены на платьях, картинах, подушках и многих других предметах, которые производит Модный дом «Татьяна Парфенова», - сообщается в пресс-релизе.
Выставка пройдет с 20 марта по 16 апреля в Тициановском Зале Музея Российской академии художеств.
Фотография с официальной страницы бренда в Facebook.
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