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Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

В Музее Российской академии художеств стартовала выставка Модного дома «Татьяна Парфенова»

20.03.2017  11:13

Показ коллекции pret-a-porter White by Parfionova открыл выставку 19 марта, в день рождения дизайнера, сообщается в пресс-релизе Модного дома.

«Личные впечатления и пристрастия Татьяны Парфеновой всегда отражены в ее коллекциях и произведениях искусства – большая любовь к природе читается в многообразии цветов и представителей фауны, которые изображены на платьях, картинах, подушках и многих других предметах, которые производит Модный дом «Татьяна Парфенова», - сообщается в пресс-релизе.

Выставка пройдет с 20 марта по 16 апреля в Тициановском Зале Музея Российской академии художеств.

Фотография с официальной страницы бренда в Facebook.

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