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В начале марта будут отменены квоты ЕС на импорт белорусского текстиля
25.01.2017 21:00
В Европарламенте одобрили отмену квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».
В четверг, 19 января, Европарламент одобрил проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий. Однако в документ внесены поправки. Они относятся к исключениям из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС.
Окончательное одобрение Советом ЕС проекта назначено на 7 февраля. Далее решение будет опубликовано и вступит в силу в начале марта.
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