25.01.2017 21:00

В Европарламенте одобрили отмену квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

В четверг, 19 января, Европарламент одобрил проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий. Однако в документ внесены поправки. Они относятся к исключениям из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС.

Окончательное одобрение Советом ЕС проекта назначено на 7 февраля. Далее решение будет опубликовано и вступит в силу в начале марта.