Новости
НачалоНовостиВ начале марта будут отменены квоты ЕС на импорт белорусского текстиля
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

В начале марта будут отменены квоты ЕС на импорт белорусского текстиля

25.01.2017  21:00

В Европарламенте одобрили отмену квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

В четверг, 19 января, Европарламент одобрил проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий. Однако в документ внесены поправки. Они относятся к исключениям из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС.

Окончательное одобрение Советом ЕС проекта назначено на 7 февраля. Далее решение будет опубликовано и вступит в силу в начале марта. 

Просмотров: 99
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1231 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте