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В Наволоках Ивановской области горел ткацкий цех
14.07.2017 00:13
Из-за пожара в Наволоках пострадало 400 м.кв. чердака и кровли ткацкого цеха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской области.
В среду, 12 июля, в Наволоках Ивановской области произошел пожар в ткацком цехе по адресу ул. Промышленная, д.1.
Огонь был ликвидирован за 1,5 часа силами 19 единиц техники и 50 человек.
В результате пожара огнем повреждены чердачное помещение и кровля цеха на площади 400 м.кв. Погибших и пострадавших нет.
Причины возгорания выясняются.
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