07.08.2017 07:16

В министерство экономического развития России направлена заявка на создание в городе Наволоки Ивановской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).





Как говорится в сообщении администрации региона, Наволокское городское поселение станет первым, где резидентам ТОСЭР будет предоставлен широкий спектр налоговых льгот. В их числе нулевая ставка налога на землю и имущество, льготные ставки по налогу на прибыль, снижение размера страховых взносов с 30 до 7,6%.





Также в числе преференций для бизнеса - особый режим контроля и приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, освобождение от уплаты НДС на ввозимые для производственных нужд товары. По решению правительства ТОСЭР создается сроком на 10 лет, также предусмотрено продление на 5 лет.





«Присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития создаст принципиально новые условия для улучшения инвестклимата как для Наволок, так и для всей Ивановской области», - отметил директор департамента экономического развития и торговли региона Александр Лодышкин.

В настоящее время подписаны 14 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами ТОСЭР по открытию новых предприятий. Среди видов экономической деятельности - производство материалов, применяемых в медицинских целях, в частности, марли и текстильных материалов для медицины.