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В Нижегородской области из оборота изъято 99,8% некачественных импортных парфюмерно-косметических средств

30.01.2017  22:57

В результате проверок на качество и безопасность для населения, в 2016 году из оборота в Нижегородской области изъято 99,8% от общего количества проб импортных парфюмерно-косметических средств, сообщает Нижегородстат.

По данным, приведенным на сайте Нижегородстата, среди непродовольственных товаров в 2016 году наибольшие нарекания со стороны Роспотребнадзора Нижегородской области вызывали импортные парфюмерно-косметические средства. Из оборота было изъято 99,8% от общего количества проб. Импортные швейные изделия оказались на втором месте – 78,3%, а то время как доля изъятой некачественной отечественной продукции составила 1,4%. Третье место заняла импортная кожаная обувь – 48,7%, при нулевом изъятии товаров российских производителей. 

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