07.11.2017 07:14

Благотворительный фонд «Детский мир» открыл три новые игровые комнаты для детей, проходящих длительное лечение, в Нижегородской области.

Как говорится в сообщении ритейлера, в рамках проекта «Операция «Игрушки» была открыта игровая в Нижегородской областной детской клинической больнице. Кроме того, «Детский мир» обновил открывшуюся в 2014 году игровую комнату в Городской детской больнице г. Дзержинска. Затраты на открытие и обновление игровых комнат составили 700 тыс. рублей.

Проект «Операция «Игрушки» реализуется БФ «Детский мир» в Нижнем Новгороде уже не первый год. Так, в 2016 году открылись две игровые комнаты в Детском санатории «Ройка» и одна – в Центре восстановительной медицины и реабилитации детей. В 2014 году игровая комната появилась в Городской детской больнице г. Дзержинска.

С момента старта проекта в 2013 году благотворительный фонд «Детский мир» открыл 256 игровых комнат в десятках городах страны. Фонд основан в 2004 году для реализации социальных проектов ГК «Детский мир». Основная его задача – оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.