07.02.2017 07:16

В Нижегородском центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) провели тестирование постельного белья из магазинов города. Как сообщает портал nn.ru со ссылкой на руководителя ИЦ «Нижегородиспытания» Даниила Киреева, нарушения были найдены в синтетическом белье.

Так, по словам Киреева, Образец, сделанный из хлопка, полностью подтвердил соответствие стандартам, а постельное белье из синтетических тканей не выдержало испытания. Они не прошли по гигиеническим показателям. Также один из синтетических образцов не соответствовал ГОСТу по поверхностной плотности – она в два раза ниже, чем должно быть. Это значит, что белье будет быстрее изнашиваться и рваться». «Я советую всем покупать постельное белье только из натуральных тканей», – подчеркнул эксперт.

Тестирование прошли три комплекта постельного белья:

- постельное белье «Линен Вэй» производства компании «Инфотекс», Москва, 100% полиэфир;

- постельное белье «Хоум Текстиль» производства компании «Лидженс Групп», Москва, 100% хлопок;

- комплект постельного белья производства компании «Аделис», Иваново, 100% полиэстер.

Представленные образцы проходили испытание на соответствие установленному регламенту качества. В лаборатории центра стандартизации белье проверили: по составу сырья, на поверхностную плотность, на содержание формальдегида, на уровень напряженности электростатического поля и на гигиенический показатель – устойчивость к стирке, сухому трению, поту и глажке.