09.08.2017 07:04

Выставка-ярмарка «Школьный базар-2017» начала работу в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает администрация города. На ней, в частности, представлена школьная форма.

Также в торговых палатках можно будет купить швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, школьную и спортивную одежду, обувь, ранцы и сумки для старшеклассников. Работа «Школьного базара» продлится до 8 сентября, режим работы с 10.00 до 18.00.

В общей сложности в городе будут работать четыре школьных базара.