3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ Нижнем Новгороде открылась выставка-ярмарка «Школьный базар-2017»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Нижнем Новгороде открылась выставка-ярмарка «Школьный базар-2017»

09.08.2017  07:04

Выставка-ярмарка «Школьный базар-2017» начала работу в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает администрация города. На ней, в частности, представлена школьная форма.

Также в торговых палатках можно будет купить швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, школьную и спортивную одежду, обувь, ранцы и сумки для старшеклассников. Работа «Школьного базара» продлится до 8 сентября, режим работы с 10.00 до 18.00.

В общей сложности в городе будут работать четыре школьных базара.

Просмотров: 50
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1352 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте