04.04.2017 15:56

На конференции дизайнеров Arena Design Verona в Италии анонсировано открытие первого мультибрендового бутика Rosa нижегородских дизайнеров, пишет «Полит-НН».

В субботу, 8 апреля, в Нижнем Новгороде состоится открытие мультибрендового бутика Rosa, где будут представлены изделия местных дизайнеров. Известно об этом стало на российско-итальянской конференции Arena Design Verona в Вероне. Новостью поделилась председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова.

«Многие участники конференции с итальянской стороны сказали, что именно с таких инициатив начала подниматься индустрии моды у них в стране. Академия дизайна в Вероне оценила этот проект и заинтересовалась им. Сейчас мы ведем переговоры о совместном проекте в Италии, и если все сложится, то эта идея получит широкое международное звучание», - сказала она.

В бутике будут представлены 2 направления дизайнеров: начинающие (Лариса Горбунова, Нелли Крук, Наталья Дегтярук), и известные модельеры (Максим Засыпкин, Ден Фирстов, Алексей Павлов, Татьяна Беднякова, Дина Ханнанова, Ольга Миклина).

Проект также получил поддержку регионального минпрома.

«У нас в Нижнем Новгороде есть все, чтобы создавать качественную красивую одежду - от школьной формы до одежды и украшений премиум-класса. Открытие бутика – это только верхушка айсберга: идея проекта в том, чтобы нижегородские дизайнеры объединились, разрабатывали свои коллекции и шили их на наших предприятиях, которые в настоящее время загружены не полностью и изготавливают только спецодежду. Для предприятий будет интересно перенастроить свое оборудование и изготавливать красивую одежду для нижегородцев», - рассказала Ольга Рыхлова.