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В Нижнем Новгороде пройдет выставка «Модная осень — 2017»

18.05.2017  17:42

«Модная осень» будет проходить с 26 по 29 октября 2017 года параллельно с выставками «Престиж» и «Меха», сообщает ЗАО «Нижегородская ярмарка».

Выставка «Модная осень» состоит из нескольких тематических разделов: одежда, обувь, кожгалантерея, головные уборы, аксессуары, товары для дома, вышивка и рукоделия и др.

В программу выставки включены:

  • Конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды;
  • Конкурс моделей;
  • Показы коллекций детской одежды и детских причесок;
  • Мастер-классы по прикладному искусству.

Как отмечают организаторы, в 2016 году география участников значительно расширилась – 81 предприятие из 16 регионов: Нижегородской, Московской, Кировской, Костромской, Владимирской, Тульской, Тамбовской, Ленинградской, Белгородской, Вологодской, Тверской областей, Пермского края, Республик Марий-Эл, Башкортостана и Татарстана.

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