Альтернативная Нижегородская неделя моды Fashion Fair будет проходить с 10 по 13 декабря в ресторанном комплексе «Соляная Биржа», сообщают организаторы.

Fashion Fair - это нижегородский проект, представляющий ярмарку моды нового формата, где молодые дизайнеры могут заявить о себе, представив коллекции одежды.

«Мы стремимся сделать классический модный показ максимально демократичным, поэтому Fashion Fair является единственной площадкой в регионе, где к участию допускаются абсолютно все желающие. Кроме того, ярмарка моды собирает под свои знамена и самых талантливых нижегородских исполнителей. Из года в год неотъемлемой частью дефиле являются выступления лучших вокальных и танцевальных коллективов нашего города», - отмечают организаторы.

В честь открытия Недели моды 10 декабря состоится гала-концерт. Также в программе: показы более 20 модных бутиков одежды и аксессуаров с участием более 60 профессиональных топ-моделей и манекенщиков Нижнего Новгорода, мастер – класс известного московского дизайнера, многочисленные фотозоны, конкурсы и розыгрыши призов.

Fashion Fair проходит в Нижнем Новгороде, начиная с 2016 года. За это время более 50 нижегородских дизайнеров заявили о себе, познакомив публику со своим взглядом на моду.

Организатор: Модельно – продюсерское агентство FK Modeks.

Иллюстрация предоставлена организаторами.