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В Нижнем Тагиле открылась выставка старинной обуви

18.02.2017  00:20

Коллекционная выставка «В сапогах по белу свету» начала работу в музее быта и ремесел Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города.

В музее быта и ремесел Нижнего Тагила стартовала выставка «В сапогах по белу свету». Она рассказывает о моде на обувь XIX – XX веков.

В экспозиции представлены модели из запасов Нижнетагильского музея-заповедника. В частности рабочая и повседневная обувь кустарного производства начала XIX – конца XX вв., а также обувь заводского производства второй половины XX – начала XXI вв. Посетители также смогут увидеть инструменты, с помощью которых они создавались.

Главная достопримечательность выставки - сувенирные изделия мастера-сапожника Василия Климова. Его мини-модели, длиной не более 5 см, являются точной копией женской и мужской обуви 1970-80-х годов. В коллекции более 20 пар.

Выставка будет работать до мая.

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