05.05.2017 22:45

Сотрудниками полиции проверена деятельность швейного цеха в Ногинске, в результате чего задержаны 97 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Ногинске прошли полицейские проверки на соблюдение миграционного порядка. В результате обнаружены нарушения. На швейном предприятии по ул. Индустриальной работали 97 иностранных граждан.

«Полицейские установили, что на производстве трудились иностранные граждане одной из стран Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности, незаконно находились на территории России и проживали в складских помещениях в антисанитарных условиях», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанных мигрантов были составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАПРФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию». Статья подразумевает штраф 5 тыс. рублей и выдворение за пределы нашей страны.

По факту также возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Расследование продолжается. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.