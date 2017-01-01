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В номинации «Легпром» премии «Приоритет» появились четыре новых номинанта

16.11.2017  07:08

Оргкомитет национальной премии «Приоритет» сообщил о проведении заключительного этапа изучения заявок российских компаний на участие в конкурсе в области импортозамещения.

В номинацию «Приоритет-легпром» в этом году включены четыре новых номинанта. Компания «Акос Тэкс» представила на конкурс чулочно-носочные изделия, компания «Трек» - линейку обуви, «Чайковский текстиль» - ткани для школьной формы ассортимента «Лицей», Верхневолжский кожевенный завод - хромовые кожи, использующиеся для пошива верха обуви.

Премия «Приоритет» - ежегодный конкурс, призванный поддержать производителей в сфере конкурентного замещения импортных товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России - Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и ФАС.

По итогам всех трех отборочных этапов премии номинантами «Приоритета-2017» стали 143 импортозамещающих продукта из 45 регионов РФ и стран СНГ. Все номинанты поведут борьбу за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии.

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