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В Норвежском Посольстве прошел рождественский вечер с брендами Mothercare и Janus
22.12.2016 22:20
Производители детской одежды Mothercare и Janus совместно с Советом по туризму при Посольстве Королевства Норвегия 8 декабря устроили рождественский вечер, в рамках которого была представлена праздничная коллекция Mothercare, сообщают организаторы.
В рождественской коллекции Mothercare особое место занимают вязаные джемперы с любимыми детскими персонажами. Среди нарядов для новогодней ночи – оригинальные рубашки и строгие брюки, нежные платья и кардиганы.
Компания Mothercare была основана в 1961 году в Великобритании. Сегодня торговая марка представлена в 53 странах мира более чем 1 200 магазинами.
Фотографии предоставлены организаторами.
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