02.02.2017 06:58

В Демянском районе Новгородской области начало действовать новое предприятие по изготовлению промышленного текстиля из джутового волокна.

Цех небольшой, в нем заняты порядка 10 местных жителей, рассказывают местные СМИ, однако в планах владельца компании Антона Гусакова расширение площадей и ассортимента.

Продукция – так называемый промышленный войлок – распространяется на северо-западе России среди строительных компаний и оптовых закупщиков. Такой войлок используется для утепления домов из калиброванного и профилированного бруса, раньше для этих целей брали мох

Сейчас небольшое войлочное производство находится в старом колхозном гараже. Но уже в 2017 г. Антон Гусаков планирует расширить бизнес и построить отдельный цех для изготовления геотекстиля.