В рамках Belarus Fashion Week состоится новый сезон проекта Off Schedule, сообщают организаторы.

Off Schedule BFW – это творческое соревнование среди молодых марок в рамках Недели моды в Беларуси. Его основная задача – «помочь талантам заявить о себе и развить свой собственный модный бренд». Проект оказался одним из первых шагов в карьере Leorgofman, Lubov Tumanova, Tanya Tur, Tikota Unique, Limited Minsk и других молодых дизайнеров, имена которых сегодня на слуху.

У участников нового сезона Off Schedule BFW AW18 — стало еще больше возможностей для получения реальной поддержки. В новом сезоне Belarus Fashion Week программа Off Schedule будет представлена показами и fashion-инсталляциями. Автор самой яркой и впечатляющей инсталляции получит от компании Conte грант на развитие в размере 2000$.

Fashion-инсталляции — это программа для презентации капсульной коллекции, которая предполагает инсценировки, спецэффекты, игру света и теней, видеографику, декорации и безграничный полет фантазии.

Участие в показах-инсталляциях обходится дизайнерам дешевле привычных модных демонстраций, ведь для такого формата можно представить только несколько ярких образов. Однако внимание публики к площадке Off Schedule так же велико, как и к основному подиуму.

Для зрителей fashion-инсталляция – это дополнительная возможность рассмотреть образы в деталях и лучше понять идею дизайнера. За всю историю существования площадки Off Schedule BFW программа привлекла внимание итальянских журналов Vogue и Design42Day. А президент Camera Nazionale della Moda Italiana Марио Бозелли высоко оценил уровень организации и идею программы в целом.

Партнер мероприятия – компания Conte – профессионал с двадцатилетним стажем, имя которого известно более чем в 30 странах мира, одна из ведущих компаний Беларуси.

Еще одного участника программы Off Schedule BFW будет ожидать летнее обучение в Instituto europeo di design, представитель которого посетит Неделю моды в Беларуси и лично пообщается с каждым участником. Для программы обучения обязательным является знание английского языка.

Все участники проекта будут презентованы на рассмотрение руководителя международного проекта поддержки талантливых дизайнеров Vogue Talents Award.

В программе инсталляций смогут принять участие только 12 дизайнеров, ранее имевших опыт в дизайне одежды. Заявки принимаются на off@bfw.by.

Фотография предоставлена организаторами.