22.12.2016 18:13

Продукция компаний «Галантэя» и «Ромгиль-текс» представлена в шоу-руме в недавно открывшемся ТРЦ Galleria Minsk, сообщает пресс-служба «Беллегпром».

В субботу, 17 декабря, в Минске открылся новый ТРЦ Galleria Minsk. Шесть этажей комплекса отведено под торговые площади. Среди первых арендаторов — шоу-рум, где представлены работы белорусских дизайнеров, а также предприятий «Галантэя» и «Ромгиль-текс».









«Галантэя» создана в 1929 г. как шорно-галантерейная фабрика «Восход». В 1994 г. преобразована в открытое акционерное общество. «Галантэя» производит сумки и кожгалантерею. Ежедневно предприятие выпускает около 3,5 тыс. изделий. Ассортимент ежегодно обновляется более чем на 80%.

Компания «Ромгиль-Текс» основана в 1993 году. Предприятие производит одежду для женщин, мужчин и детей по двум направлениям: вязаные изделия с использованием пряжи с высоким содержанием шерсти и изделия из трикотажного полотна.

Фотография с сайта компании.