07.11.2017 07:31

Глава Минпромторга Денис Мантуров дал символический старт новому проекту по созданию полномасштабного импортозамещающего производства кожаной обуви в Новороссийске Краснодарского края.

Как говорится в сообщении министерства, Денис Мантуров подписал послание в честь начала строительства фабрики «Ветанна» ГК «Брис-Босфор», после чего состоялась торжественная церемония закладки «капсулы» - символического старта проекта.

Глава Минпромторга также посетил производственную площадку «Брис-Босфор» и ознакомился с процессами изготовления и сборки обуви.

По словам министра, автоматизация производства и новые мощности позволят увеличить объемы выпуска на более чем 50% (с 20 до 30 млн пар в год). Планируемый ассортимент продукции охватит абсолютно все возрастные группы покупателей и будет обновляться с учетом маркетинговых исследований и новых тенденций в мировой моде. Это, в свою очередь, позволит компании еще больше нарастить свою долю на общероссийском рынке, которая уже сейчас достигает 17%.

«Брис-Босфор» – одна их крупнейших обувных фабрик России, работающая на территории Краснодарского края и выпускающая женскую, мужскую, детскую и подростковую обувь. Компания производит до 20 млн пар обуви в год различного функционального назначения. Предприятие самостоятельно производит подошвы, стельки и аксессуары для обуви из различных материалов.

В рамках проекта расширения серийного производства кожаной обуви в целях увеличения доли импортозамещения продукции на базе производства в городе Новороссийск Краснодарского края, который нацелен на расширение производства и увеличение выпуска кожаной обуви, планируется реконструировать производственные корпуса и приобрести для них новое современное оборудование, позволяющее увеличить выпуск на 10 млн пар обуви в год.