25.05.2017 06:52

В Новосибирске прошла третья Сибирская конференция по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2017. Как говорится в сообщении ГК «Обувь России», в мероприятии приняли участие ведущие российские эксперты по интернет-торговле.

В числе участников было более 40 спикеров — представителей крупных компаний, таких как Babadu.ru, ГК «АКОР», GfK, Deloitte, Criteo, Яндекс.Деньги, iConText, «Почта России», PickPoint и других. В общей сложности в мероприятии приняло участие более 120 специалистов по интернет-торговле со всей России.

Первая секция конференции 17 мая была посвящена стратегии и трендам в интернет-торговле. Как, в частности, рассказал Федор Вирин, партнер Data Insight, вице-президент iAB Russia, новыми игроками на рынке, влияющими на его развитие, являются офлайн-ритейлеры, которые осваивают онлайн, универсальные магазины и маркетплейсы, а также производители и поставщики, которые открывают свои интернет-магазины (например, Samsung, L’Oreal). Среди трендов он назвал мобильную коммерцию (ее доля в целом по рынку достигает 16%), качественный аутсорсинг логистики и фулфилмент, рост доли банковских карт и, как результат, предоплаченных заказов.

Екатерина Степанюк, директор по развитию бизнеса GfK, представила доклад о потребительских трендах. Как рассказала спикер, из тенденций, которая наблюдается с недавнего времени, заключается в том, что люди перестают доверять отзывам, причем не только от других покупателей, но и от профессионалов. При выборе они ищут не товар, а решение проблемы. Также она отметила рост важности доставки: так, треть клиентов интернет-магазинов хотят знать гарантированную дату доставки, а 72% покупателей готовы приобретать у того продавца, у которого будет простая и понятная система возврата товара.

Также в рамках конференции прошли практические мастер-классы по следующим темам: работа со счетчиками веб-аналитики в Power BI Desktop, копирайтинг и продающие тексты, e-mail-маркетинг и технологии, как не попасть в SPAM. Кроме того, участники ESIB-2017 на тематических круглых столах более подробно обсудили вопросы подбора персонала в сфере e-commerce, нестандартный маркетинг с использованием доменов и правовые аспекты интернет-торговли.

Организаторапми мероприятия стала компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации интернет-разработчиков (АИР) и Национальной Ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).