15.03.2017 00:00

Создательница бренда Gayen открыла fashion-пространство в Новосибирске для своей марки одежды, пишет «Деловой квартал».

Предпринимательница из Новосибирска Гаяне Чурджян, являющаяся основательницей марки одежды Gayen, открыла fashion-пространство для представления бренда. Оно расположено в бизнес-центре «Советская 64». Помещение разделено на секторы: в одном представлена одежда и аксессуары, другой предназначен для имидж-мастерской.

«Мое пространство — это то место, где помимо моих дизайнерских нарядов есть все необходимое по созданию полного образа к любому мероприятию. Мастера работают комплексно, подбирая прическу, макияж, маникюр, аксессуары и даже парфюм», - отмечает основательница.

Для Новосибирска это первое подобное предложение.

Одежда Gayen создается минимальным тиражом, а зачастую в единичных экземплярах. С другими магазинами марка не сотрудничает. Однако в планах Гаяне Чурджян расширение собственной сети вне Новосибирска.