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В Новосибирске открыто fashion-пространство бренда Gayen
15.03.2017 00:00
Создательница бренда Gayen открыла fashion-пространство в Новосибирске для своей марки одежды, пишет «Деловой квартал».
Предпринимательница из Новосибирска Гаяне Чурджян, являющаяся основательницей марки одежды Gayen, открыла fashion-пространство для представления бренда. Оно расположено в бизнес-центре «Советская 64». Помещение разделено на секторы: в одном представлена одежда и аксессуары, другой предназначен для имидж-мастерской.
«Мое пространство — это то место, где помимо моих дизайнерских нарядов есть все необходимое по созданию полного образа к любому мероприятию. Мастера работают комплексно, подбирая прическу, макияж, маникюр, аксессуары и даже парфюм», - отмечает основательница.
Для Новосибирска это первое подобное предложение.
Одежда Gayen создается минимальным тиражом, а зачастую в единичных экземплярах. С другими магазинами марка не сотрудничает. Однако в планах Гаяне Чурджян расширение собственной сети вне Новосибирска.
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