Заключительный гала-показ коллекций дизайна одежды, разработанных для российских марок в рамках II Международного форума бизнеса моды Fashion Management, пройдет 30 ноября в Камерном зале филармонии, сообщают организаторы.

Форум Fashion Management проходит в сибирской столице второй год подряд. На протяжении шести месяцев команды дизайнеров, стилистов, конструкторов и портных из 14 городов России и Украины на конкурсной основе по техническому заданию российских швейных предприятий разрабатывали коллекции дизайна одежды для внедрения их в 2018 году в промышленное производство. Заказчиками выступили швейные предприятия «Ангелика», «Диана», Ganesh Textile, «Лаборатория имиджа», торговая марка 2CHOP. Всего было разработано более 26 коллекций, в финал прошли 15 из них, в том числе три коллекции для людей с инвалидностью, что для рынка легкой промышленности Новосибирска является первым инновационным опытом. Все 15 коллекций примут участие в гала-показе 30 ноября.

Официальные лица-гости мероприятия:

Вадим Витальевич Васильев — заместитель министра, начальник управления промышленности и предпринимательства Минпромторга НСО.

Анна Васильевна Терешкова — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирск.

Ольга Борисовна Незамаева — начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирск.

Максим Константинович Останин — заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии г. Новосибирск.

Программа гала-показа традиционно включает в себя демонстрацию конкурсных работ форума Fashion Management и гранд-дефиле действующих коллекций новосибирских производителей и гостей показа.

Фотография предоставлена организаторами.