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В Новосибирске состоялся гала-показ коллекций одежды местных производителей

13.07.2017  07:20

В День города Новосибирска состоялся гала-показ коллекций одежды семи местных производителей одежды. Он прошел в рамках форума бизнеса моды Fashion-Management.

На площади Ленина были поставлены дефиле для коллекций одежды и аксессуаров компаний «Синар», «Ангелика», «Юнона», Tricote, «Элит Классик», «Сакси» и ТМ «Матрауд», пишет «Деловой квартал».

По мнению организаторов форума, показ стал демонстрацией того, что в Новосибирске работают предприятия легкой промышленности, выпускающие продукцию высокого качества, достойно конкурирующую с московскими и зарубежными поставщиками.

Как считают сами производители, сегодня им не дает расслабиться и помогает двигаться вперед высокая конкуренция – они вынуждены придумывать новые формы работы с потребителем и повышения менеджмента организации. Кроме того, на работе промышленников в регионе сказывается близкое расположение стран Ближнего Зарубежья, чья продукция всегда была дешевой, а потому являлась мощным фактором давления на рынок товаров легкой промышленности.

Как напоминает издание, на территории Новосибирской области сегодня работает более 700 предприятий легкой промышленности.

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