Магазин женской одежды для дома и сна «Мулен Руж» расположился на втором этаже торгово-развлекательного центра «Аура», сообщается в пресс-релизе компании.

В ассортименте салона «Мулен Руж» представлена одежда из шелка и кружева для женщин, размеры с 40 до 56.

Бренд «Мулен Руж» создан в России в 2016 году. Коллекции, изготовленные из натуральных и синтетических материалов, учитывают особенности фигуры российских женщин.

Фотография предоставлена компанией.