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16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru

В новосибирской «Ауре» стартовала рождественская ярмарка

09.12.2016  23:33

Праздничная ярмарка будет проходить в центральном атриуме ТРЦ «Аура» на первом этаже с 9 декабря по 8 января, сообщают организаторы.

Накануне Нового года и Рождества все посетители торгового центра смогут приобрести аксессуары, новогодние украшения, предметы интерьера и авторские сувениры: шары из стекла с ручной росписью, бусы, стеклянные игрушки или из натурального дерева, мыло и свечи ручной работы.

Для сладкоежек будет представлен широкий выбор шоколада, мармелада и других сладких подарков.

Для ценителей русской классической моды сибирские мастера предлагают изделия из овечьей и верблюжьей шерсти ручной работы, а также платки — павловопосадкие и в русском стиле.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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