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В новосибирской «Ауре» стартовала рождественская ярмарка
09.12.2016 23:33
Праздничная ярмарка будет проходить в центральном атриуме ТРЦ «Аура» на первом этаже с 9 декабря по 8 января, сообщают организаторы.
Накануне Нового года и Рождества все посетители торгового центра смогут приобрести аксессуары, новогодние украшения, предметы интерьера и авторские сувениры: шары из стекла с ручной росписью, бусы, стеклянные игрушки или из натурального дерева, мыло и свечи ручной работы.
Для сладкоежек будет представлен широкий выбор шоколада, мармелада и других сладких подарков.
Для ценителей русской классической моды сибирские мастера предлагают изделия из овечьей и верблюжьей шерсти ручной работы, а также платки — павловопосадкие и в русском стиле.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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