14.12.2016 07:19

На фабрике «Обувь России» в городе Бердске Новосибирской области открыт первый в СНГ учебный центр Orisol, говорится в сообщении ритейлера.

Учебный центр будет обучать конструкторов-модельеров, технологов и инженеров, которые работают с современными ЧПУ-станками и 3D программами. Обучение включает вводный курс, а также непосредственно запуск машин на фабрике. Спустя 2–3 месяца на предприятии последует еще одна часть программы, когда сотрудники будут иметь опыт эксплуатации новых машин и им нужно будет более глубоко разобраться в специфике функционирования автоматизированных систем.

«Одна из задач создания центра — это внедрение новых технологий на российском обувном рынке и повышение его конкурентоспособности. Опыт отечественных фабрик показывает, что на первом этапе автоматизированные системы позволяют в 5–6 раз повысить производительность труда. Однако при более глубоком освоении технологии можно довести этот показатель до 6–8 раз. Автоматизация дает возможность производить более сложный ассортимент, в основном это обувь стиля casual, полуспорт, спортивная и спецобувь. Внедрение новых технологий целесообразно при объеме производства 1000–1200 пар на модель, т.е. это фабрики с выпуском продукции от 250–500 тыс. пар обуви в год, каких в России большинство», — отметил директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

Инвестиции в оснащение и запуск центра составили 20 млн рублей. Планируется, что набор в новые группы будет осуществляться раз в квартал, при таком режиме в год в учебном центре будут проходить обучение 30–50 специалистов. При росте спроса со стороны обувных предприятий частота проведения семинаров увеличится.