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В Новосибирской области состоится конкурс юных дизайнеров «Модная провинция»

26.05.2017  07:06

Конкурс юных дизайнеров «Модная провинция» пройдет в Бердске Новосибирской области. В мероприятии примут участие начинающие дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров.

Как сообщает городской портал berdsk-online, конкурс пройдет 28 мая, в 14:00 часов в ДК «Родина». Участие в нем примут дизайнеры в возрасте от 4 до 18 лет – в общей сложности около 100 человек. Поддержку конкурсу оказал Минпромторг Новосибирской области.

Целью «Модной провинции» является популяризация швейного дела, привлечение внимания к моде и дизайну различных аудиторий, демонстрация индивидуального видения моды юными дизайнерами. Все модели одежды, представленные на конкурсе, будут выполнены участниками самостоятельно: начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием.

В ходе конкурса будут выявлены начинающие юные дизайнеры одежды, творчество которых способно влиять на развитие моды. Наиболее талантливым из них будет оказана поддержка в реализации и представлении их проектов широкой аудитории.
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