Новости
НачалоНовостиВ Одессе отмечается устойчивый спрос на швей
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

В Одессе отмечается устойчивый спрос на швей

13.12.2016  00:25

На презентации Одесского центра профессионально-технического образования констатировали высокую востребованность швей, сообщает «Рупор Одессы».

В пятницу, 9 декабря, прошла презентация услуг Одесского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости. Курсы центра ориентированы на безработных. Презентация состоялась при участии руководителя государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, а также директора Одесского областного центра занятости Сергея Гаценко.

На встрече отмечался высокий спрос на швей. В Одесской области не хватает профессионалов этой специальности и центр готов предложить свои услуги по исправлению дисбаланса. Для этого было подписано соглашение о сотрудничестве между государственной службой занятости Украины и торговой компанией Gregory Arber.

Получив необходимые знания и навыки в Одесском центре профессионально-технического образования, обучившиеся смогут претендовать на место в компании.

Просмотров: 108
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте