13.12.2016 00:25

На презентации Одесского центра профессионально-технического образования констатировали высокую востребованность швей, сообщает «Рупор Одессы».

В пятницу, 9 декабря, прошла презентация услуг Одесского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости. Курсы центра ориентированы на безработных. Презентация состоялась при участии руководителя государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, а также директора Одесского областного центра занятости Сергея Гаценко.

На встрече отмечался высокий спрос на швей. В Одесской области не хватает профессионалов этой специальности и центр готов предложить свои услуги по исправлению дисбаланса. Для этого было подписано соглашение о сотрудничестве между государственной службой занятости Украины и торговой компанией Gregory Arber.

Получив необходимые знания и навыки в Одесском центре профессионально-технического образования, обучившиеся смогут претендовать на место в компании.