16.02.2017 23:22

В двух подпольных швейных цехах в Одесской области работали иностранные граждане без документов, сообщает УНИАН.

Правоохранительные органы Украины выявили два подпольных швейных цеха в Одесской области. Санкционированные судом обыски прошли 9 февраля. В помещениях были обнаружены работники-нелегалы из стран Юго-Восточной Азии. Задержаны 11 человек.

Отмечается, что цеха ежедневно изготавливали товары со средней оптовой стоимостью 5 тыс. долларов.

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Продолжается расследование в отношении организаторов нелегального бизнеса.