27.01.2017 16:23

Два незаконных швейных цеха в Одесской области производили контрафактную одежду с маркировкой Columbia, Nike и Adidas, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В с. Авангард Одесской области прошли обыски, которые позволили выявить два подпольных швейных цеха, занятых производством брендовой спортивной одежды. Здесь производились куртки с маркировкой Columbia, Nike и Adidas. С территории цеха изъято около 500 изделий, а также 25 швейных станков.

Ильичевская прокуратура возбудила дело по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование товарного знака, фирменного наименования). В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.