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В Одесской области судят организатора контрафактного производства Nike
28.02.2017 00:57
Обвинительный акт в отношении организатора деятельности подпольного цеха по производству одежды Nike передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
В Одесской области перед судом предстанет организатор подпольного производства спортивной одежды Nike. Обвинительный акт уже передан в соответствующие инстанции.
Цех функционировал с 2014 по 2016 годы и был обнаружен в прошлом октябре. Из помещения изъяли контрафактную продукцию, сырье и оборудование для производства, а также клише с товарными знаками Nike.
По данным экспертизы компании «Найк Инновейтив К.В.» нанесен ущерб на сумму более 230 тыс. грн.
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